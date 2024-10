Mehr Einfluss soll die Finma bezüglich der Verantwortung von Bankmanagern («Senior Managers Regime») oder Rückforderungen von Managerlöhnen erhalten, erinnerte die Finanzministerin an einem Anlass der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend. In der Bankenbranche hat sich zuletzt Opposition gegen mehr Kompetenzen der Aufsichtsbehörde abgezeichnet: Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) lehnt vor allem die Erteilung von Bussen durch die Finma klar ab.