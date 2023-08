Bundesrätin Karin Keller-Sutter beschwor in Rapperswil-Jona in ihrem Heimatkanton St. Gallen die Lernfähigkeit aus Krisen. "Wir haben die Pandemie bewältigt. Wir waren in der Lage, innert Kürze Zehntausenden Menschen aus der Ukraine Schutz zu gewähren. Und wir haben im März, als die Credit Suisse am Abgrund stand, innert vier Tagen massive Schäden für unsere Volkswirtschaft und die Menschen in diesem Land verhindern können", sagte die Finanzministerin.