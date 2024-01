In der 16 Jahre umfassenden Zeitspanne, in welche die fünf Tatkomplexe fallen, hat Sonko Karriere innerhalb des Staatsdienstes gemacht. Er stieg ab Mai 2003 in der Staatsgarde schnell auf. Im Februar 2005 wurde er zum Generalinspektor der Polizei ernannt und im November der Folgejahres zum Innenminister. Im September 2016 wurde er des Amtes enthoben. Vor seiner Festnahme im Januar 2017 lebte er unbehelligt im Durchgangsasylzentrum Kappelen-Lyss BE.