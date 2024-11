In den Städten selbst lag die Verfügbarkeit bei 3,5 Prozent. Und sie ist im bisherigen Jahresverlauf - anders als in den peripheren Lagen - gesunken. «Dies unterstreicht den Nachfragetrend hin zu zentralen Standorten, währenddem in den Vorortgemeinden die Aufgabe von Geschäftsflächen in älteren Büro- bzw. Gewerbebauten zugunsten von modernen, gut erschlossenen Flächen sowie der Homeoffice-Effekt anhalten», begründet CBRE diese Entwicklung.