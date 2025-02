Bei der Walliser Bahn- und Touristikgruppe BVZ ist Ulrich Schäffeler zum neuen Leiter Kundenservice & Betrieb ernannt worden. Schäffeler trete Anfang August die Nachfolge von Peter Luginbühl an und nehme zugleich Einsitz in der Geschäftsleitung, teilte die BVZ Holding am Dienstagabend mit. Luginbühl wiederum hat das Unternehmen bereits im Januar auf eigenen Wunsch verlassen.