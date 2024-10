Demnach sei es gut möglich, dass der Umsatz im zweiten Semester in ähnlichem Umfang zurückgehe wie im ersten (-26 Prozent in LW). Was den Gewinn betrifft, könnte sich der operative Verlust von 23 Millionen Franken aus dem ersten Semester verdoppeln. Da sich die Marge im aktuellen Bestellungseingang zuletzt etwas verschlechtert habe, könnte der Verlust auf Stufe EBIT sogar gegen 50 Millionen Franken tendieren, so Neukom im Juli.