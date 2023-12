Beim Wäschehersteller Calida ist ein steiler Aufschwung nicht so bald in Sicht: «2024 wird voraussichtlich kein Superjahr für uns», sagte der exekutive Verwaltungsratspräsident Felix Sulzberger in einem Interview mit der Zeitung «Finanz und Wirtschaft» (Samstagsausgabe).

08.12.2023 22:45