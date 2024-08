Der Bekleidungshersteller Calida will in grossem Stil eigene Aktien zurückkaufen. So sollen mit den Mitteln aus dem Verkauf der Möbelsparte Lafuma Mobilier knapp 10 Prozent der ausstehenden Titel zurückgekauft und vernichtet werden. Durch einen zweiten Rückkauf von weiteren 10 Prozent soll sich dann der Anteil der Gründerfamilie Kellenberger weiter reduzieren.