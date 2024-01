Bei Calida kommt es zu Veränderungen im Management. Die Verantwortliche für die Marke Calida, Alexandra Helbling, tritt zurück. Sie nehme eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Gruppe an, teilte der Wäschekonzern am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

09.01.2024 18:42