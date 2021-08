Carvolution

Das gleiche Auto bei gleicher Laufzeit und Kilometerpaket gibt es im Auto-Abo bei Carvolution ab 416 Franken im Monat – alles inklusive! Einzig die Kosten für Treibstoff und Parkplatz kommen dazu. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Fixkosten bleiben immer gleich, egal was mit dem Auto ist. Es gibt keine versteckten Kosten oder unerwarteten Aufwände.Am Ende der vereinbarten Abo-Dauer können Kunden das Auto wechseln, weiterfahren, zurückgeben oder auch kaufen. «Das kommt aber selten vor, da die Leute vom Abo so begeistert sind, dass sie lieber weiter abonnieren, statt besitzen», sagt Carvolution Co-Gründerin Léa Miggiano. Wer das Carvolution-Auto nach Ende der vereinbarten Laufzeit weiter fahren will, kann den Vertrag danach jederzeit auf das Ende des Monats kündigen.Der schweizerische Leasingverband geht davon aus, dass bis in fünf Jahren rund 27 Prozent aller Autos abonniert werden. Der bekannte Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer vom deutschen CAR-Institut sieht das gleich: «Das Abo-Modell kann bis 2030 einen Marktanteil von 40 Prozent erreichen und Barzahlungen und Kreditfinanzierungen in den Hintergrund drängen.»