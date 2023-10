Die Schweiz habe ihre Unterstützung in den Palästinensergebieten des Nahen Ostens bereits von 70 auf rund 30 Nichtregierungsorganisationen heruntergefahren, erklärte Cassis weiter. Bei diesen habe sie gute Garantien für die richtige Verwendung der Gelder. Diese Organisationen seien im humanitären Bereich, beim Zugang von jungen Menschen in die Arbeitswelt und in der Bildung tätig, allen voran das Rote Kreuz.