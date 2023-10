Die Linken-Politiker Sahra Wagenknecht forderte hingegen die Entlassung von Faeser als Bundesinnenministerin. «Wer in Wiesbaden scheitert, ist in Berlin fehl am Platz», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Ministerium sei eines der wichtigsten und «die Flüchtlingskrise mindestens so dramatisch wie 2015», meinte Wagenknecht. «Hier braucht es an der Spitze keine Wahlverliererin, sondern maximale Handlungsfähigkeit.» Wagenknecht erwägt die Gründung einer eigenen Partei. Ihre Position hat keine Mehrheit in der Linken, die für eine grosszügige Flüchtlingspolitik eintritt.