SPD-Chef Lars Klingbeil gestand das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen unumwunden ein. «Das sind zwei Niederlagen für die SPD», sagte er am Sonntagabend in der ARD. «Wir hatten für was anderes gekämpft, ich hatte mir was anderes erhofft.» Er gratulierte CDU und CSU jeweils zu Platz eins. «Wir werden das Ergebnis jetzt aufarbeiten», kündigte er an.