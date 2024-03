Cembra-CEO Holger Laubenthal will die Ausschüttung an die Aktionäre auch in den kommenden Jahren stabil halten oder steigern. «Wir sind dazu mit einer starken Eigenkapitalquote beim Kernkapital von 17,2 Prozent gut aufgestellt», wie er in einem am Sonntagabend publizierten Interview mit der Onlineplattform «Cash» sagte. Das Geschäftsmodell sei sehr widerstandsfähig und solle weiterentwickelt werden.