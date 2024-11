Auf bereinigter Basis erreichte der Umsatz 272,3 Millionen Franken, was einem Plus von 12,9 Prozent entspricht. Das Interdealer Brokerage-Geschäft (IDB) legte um 11,8 Prozent zu, während das Devisenhandelsgeschäft für Retail-Anleger in Japan (Non-IDB) um 55,4 Prozent wuchs.