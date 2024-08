Das Medienunternehmen CH Media will den Verkauf ihres Druckerei-Gebäudes in St. Gallen Winkeln prüfen. Am Druckstandort St. Gallen möchte das Medienunternehmen gemäss einer Mitteilung dennoch auch in Zukunft festhalten. Eine Möglichkeit sei es, die selbst genutzten Flächen künftig zu mieten.