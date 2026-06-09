Cham Swiss Property hat die angekündigte Übernahme sämtlicher Minderheitsanteile an Bredella Beteiligungen abgeschlossen. Dafür wurde die nötige Kapitalerhöhung durchgeführt und 1'427'668 neue Namenaktien geschaffen. Dadurch habe sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien um 3,0 Prozent auf 48'906'622 erhöht.