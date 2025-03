Auch an Deutschlands grösstem Flughafen in Frankfurt sollten wegen der Schliessung von Heathrow einige Flüge ausfallen. «Wir sind aber nicht massiv betroffen», sagte ein Flughafensprecher. Rund 30 Flüge von oder nach London sollten voraussichtlich annulliert werden. Auch am Hamburger Flughafen mussten einige Flüge gestrichen werden.