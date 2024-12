«Erstmal wird es nicht schlechter»

«Wenn wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre auf diesem Niveau weiter investieren, dann wird man im ganzen Netz in der Breite spüren, dass die Störanfälligkeit der Infrastruktur sinkt und die Qualität des Zugverkehrs zunimmt.» Man sei jedoch am Anfang. «Erstmal wird es nicht weiter schlechter, und das ist schon ein Erfolg», sagte der Manager. Nach so vielen Jahren, «die es auf der Treppe in den Keller hinabging», müsse es jetzt wieder hinaufgehen.