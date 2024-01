Microsoft bietet seinen KI-Assistenten Copilot seit November Schweizer Kunden an. Mehr als 200 Unternehmen und Startups nutzen ihn seither, wie Hinkel im am Sonntag publizierten Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte. Die Technologie erstelle beispielsweise Sitzungsprotokolle. Ab wann Copilot für Privatkundinnen und -kunden zur Verfügung stehe, könne sie noch nicht sagen.