«Wir versuchen, die Auswirkungen auf die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten, können aber auch Anpassungen beim Personal nicht ausschliessen», wird ein Sprecher des Unternehmens zitiert. Betriebsbedingte Kündigungen sind durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen. Die Chemiesparte («Electronics») stellt unter anderem Halbleitermaterialien für elektronische Geräte und Flüssigkristalle für Bildschirme her. Die Elektronikindustrie befinde sich «in einem zyklischen Abschwung, der tiefer ausfällt und länger andauert, als die Branche zuvor angenommen hatte». Unternehmenskunden verfügten über Lagerbestände auf Rekordniveau, drosselten die Produktion und Investitionen in den Ausbau von Kapazitäten.