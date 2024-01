Die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie in China rechnet im neuen Jahr mit einem weniger schwungvollen Absatzwachstum als zuletzt. So dürften die Hersteller 2024 rund drei Prozent mehr Fahrzeuge an Händler absetzen als im Vorjahr, wie der Produzentenverband CAAM (Chinese Association of Automobile Manufacturers) am Donnerstag in Peking mitteilte. Im vergangenen Jahr war der sogenannte Grosshandelsabsatz den Daten des CAAM zufolge um zwölf Prozent auf 30 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge gestiegen - ein Rekordwert. Ein Grund dafür waren Exporte nach Russland. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich westliche und japanische Autobauer mehrheitlich aus dem Geschäft in Russland zurückgezogen.

11.01.2024 09:08