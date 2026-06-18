China hat das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs begrüsst. Die Unterzeichnung des Memorandums der ersten Phase sei «von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe», erklärte ein Sprecher des Aussenministeriums in Peking. China hoffe, dass alle beteiligten Parteien den Geist der Vereinbarung wahrten und ihre Zusagen einhielten. Probleme liessen sich nicht mit Waffengewalt lösen.