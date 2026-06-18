Zugleich rief Peking beide Seiten auf, die Verhandlungen der zweiten Phase mit einer «rationalen und pragmatischen Haltung» anzugehen. China werde weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle spielen.
Das USA-Iran-Rahmenabkommen ist nach Angaben aus der Nacht von Vermittlerstaat Pakistan mit «sofortiger Wirkung» in Kraft getreten. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum Streit um das iranische Atomprogramm, soll im Rahmen weiterer Verhandlungen innerhalb von 60 Tagen erzielt werden./jpt/DP/jha
(AWP)