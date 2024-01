Für die zuletzt schwächelnde Konjunktur in China gibt es einen Lichtblick im Bereich Dienstleistungen. Im Dezember ist das vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» ermittelte Stimmungsbarometer für Dienstleister den dritten Monat in Folge gestiegen. Der Indexwert legte zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 52,9 Zähler zu, wie Caixin am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur eine leichte Verbesserung auf 51,6 Punkte erwartet.

04.01.2024 10:29