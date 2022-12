Schlecht vorbereitet

Die Behörden raten weiterhin zum Tragen von Masken und zu Impfungen, insbesondere für ältere Menschen. Da die Volksrepublik aber aufgrund der strengen Massnahmen bislang kaum mit dem Virus in Berührung kam, ist China nach Einschätzung von Analysten schlecht auf eine Infektionswelle vorbereitet, die das fragile Gesundheitssystem unter Druck setzen und die Wirtschaft zum Erliegen bringen könnte. Die Zahl der lokalen Fälle ist in den vergangenen Tagen seit einem Höchststand Ende November zwar zurückgegangen. Experten zufolge sind die rückläufigen Zahlen aber dem Wegfall der Testanforderungen geschuldet. Laut einem Arzt, der in der Atemwegsabteilung einer Pekinger Klinik arbeitet und von der staatlich unterstützten Zeitung "Global Times" zitiert wurde, nimmt die Zahl der Patienten zu, die auf eine Aufnahme in Notfall- und Fieberkliniken wartet. Der Leiter eines Expertenteams in Shanghai erklärte, dass der gegenwärtige Ausbruch in einem Monat seinen Höhepunkt erreichen könnte.