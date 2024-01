Vor den Wahlen in Taiwan am Samstag hat China eine geplante Reise einer US-Delegation auf die ostasiatischen Insel im Anschluss an die Abstimmung kritisiert. Die US-Seite sollte jegliche Einmischung in die Wahlen unterlassen, sagte die Sprecherin des chinesischen Aussenministeriums, Mao Ning, am Donnerstag in Peking. Taiwan sei ein unabdingbarer Teil Chinas, und die USA sollten ihren offiziellen Austausch mit Taiwan beenden. Die Wahl auf der Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern sei eine lokale Angelegenheit Chinas, sagte Mao.

11.01.2024 10:37