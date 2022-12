Carsten Stoehr, der das Geschäft in der Grossregion China leitet, verlässt die Bank, wie es in einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden internen Mitteilung hiess. Stoehr werde am Donnerstag zurücktreten und sich anderen Tätigkeiten zuwenden, hiess es in dem Memo an die Belegschaft. Stoehr war 2016 von Standard Chartered Hongkong zur Credit Suisse zurückgekehrt und trieb dort den Ausbau des China-Geschäfts voran.