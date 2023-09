Trotz der Anzeichen einer Stabilisierung kommentierte die deutsche Handelskammer (AHK) in Peking die Zahlen zurückhaltend. Die Stimmung der in China aktiven Firmen sei nach wie vor gedämpft. «Die Kombination aus schwachem Konsumvertrauen in China und der konjunkturellen Schwäche in wichtigen Absatzmärkten setzt dem Aussenhandel zu», sagte Jens Hildebrandt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Kammer: «Gerade Importe aus Deutschland haben nachgelassen». Zwar greife die Regierung den Unternehmen mit Steuererleichterungen unter die Arme. Nötig seien aber «substanziellere Massnahmen».