China will nach Regierungsangaben vorerst keine weiteren Aufschläge erheben, selbst wenn Trump seine Zölle weiter erhöhen würde. «Selbst, wenn die USA weiterhin noch höhere Zölle erheben, ist dies wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll und wird zu einem Witz in der Weltwirtschaftsgeschichte», hatte die Zollkommission mitgeteilt. Einfach gesagt macht es nun keinen Unterschied mehr, wie hoch die Zölle wären, da US-Produkte in China im Export zu teuer wären, um auf dem Markt Akzeptanz zu finden.