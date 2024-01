Als Zeichen einer Stabilisierung des chinesischen Aussenhandels sind die Ausfuhren der zweitgrössten Volkswirtschaft im Dezember gestiegen. Die Exporte legten im Vergleich zum Dezember des Vorjahres um 2,3 Prozent zu, wie die Zollbehörde in Peking am Freitag mitteilte. Der Anstieg fiel stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Nach sechs Monaten in Folge mit Rückgängen waren Chinas Exporte bereits im November wieder leicht gestiegen.

12.01.2024 06:35