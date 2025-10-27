Die Zentralbank hatte ihre Käufe von chinesischen Staatsanleihen zu Beginn des Jahres ausgesetzt, nachdem zunehmende Konjunktursorgen für eine generell stärkere Nachfrage nach Chinas Staatspapieren gesorgt hatten. Mit der hohen Nachfrage legten die Kurse kräftig zu, während die Rendite im Gegenzug auf ein Rekordtief gefallen war. Zuletzt hatte unter anderem eine Entspannung im Handels- und Zollstreit mit den USA die Attraktivität von Staatsanleihen gedämpft. In den vergangenen Monaten waren die Renditen zudem tendenziell wieder gestiegen.