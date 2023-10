Auf dem weltweit wichtigsten Automarkt China hat die Nachfrage auch im September weiter angezogen. Die Auslieferungen von Pkw an Endkunden seien gegenüber dem Vorjahresmonat um 6 Prozent auf 2,03 Millionen Autos gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (Passenger Car Association) am Dienstag in Peking auf Basis vorläufiger Daten mit. Bereits im August hatte es ein Plus gegeben, im Juni und Juli waren die Verkäufe im Jahresvergleich gefallen. Im September zogen vor allem die Verkäufe von sogenannten New Energy Vehicles mit alternativem Antrieb an, der Grossteil davon sind Elektroautos. In dieser Kategorie gab es ein Plus von 21 Prozent auf 743 000 Autos.

10.10.2023 13:50