Chinese wegen Vergewaltigung und Mords an elf Frauen verurteilt

Der Mann war laut dem staatlichen Fernsehen wegen Mordes, Vergewaltigung, Raub und Verstümmelung von Leichen mehrfach angeklagt. Er gab zu, die elf Menschen zwischen 1988 und 2002 in der nordwestchinesischen Stadt Baiyin in der Provinz Gansu und in Baotou in der nördlichen Region der Mongolei getötet zu haben. Das jüngste der Opfer war acht Jahre alt.

Der Täter war 28 Jahre lang unentdeckt geblieben. Im August 2016 wurde er in seinem Lebensmittelladen verhaftet. Die Festnahme erfolgte nach einem DNS-Test zu einem Verbrechen, das von einem seiner Verwandten begangen worden war.

(SDA)