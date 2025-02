Zwei der Insider sagten, Geely könnte bereits ab diesem Jahr das Renault-Händlernetz in Brasilien nutzen. Der chinesische Konzern, zu dem unter anderem Volvo oder Smart gehört, erhalte zudem einen Minderheitsanteil an der brasilianischen Renault-Tochter und könnte seine Fahrzeuge im Renault-Werk in Curitiba montieren. Unklar war zunächst, wie gross die Geely-Beteiligung ausfallen könnte. Die beiden Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.