Der weltgrösste Automarkt China hat im Oktober spürbar Schwung aufgenommen. Allerdings fiel das Plus doch nicht ganz so gross aus wie zuletzt gedacht. Die Pkw-Verkäufe seien im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,3 Prozent auf 2,26 Millionen Stück gestiegen, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Freitag in Peking mit. Zwei Tage zuvor hatte die Lobbygruppe auf Basis vorläufiger Zahlen noch von rund 100.000 Verkäufen mehr gesprochen.