Das chinesische Start-Up DeepSeek hatte zu Beginn des Jahres mit seinem gleichnamigen Chatbot für Furore gesorgt. Denn die Firma gab an, mit einem Bruchteil der bisher üblichen Kosten ein Produkt entwickelt zu haben, das der Konkurrenz von ChatGPT von US-Platzhirsch OpenAI ebenbürtig sei. Dies löste ein kurzzeitiges Börsenbeben in den Vereinigten Staaten aus, da Investoren die Effizienz der US-Techfirmen in Zweifel zogen. Der Kurs des Chipproduzenten Nvidia brach kurzzeitig um 17 Prozent ein.