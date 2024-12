Die Beteiligungsgesellschaft Ci Com hat ihren Minderheitsanteil an der Zenessa SA aus Luxemburg abgestossen. Dabei handelt es sich um ein Aktienpaket im Umfang von 14,52 Prozent, wie Ci Com am Freitagabend mitteilte. Die Beteiligung und deren Bewertung hätten Ci Com in der Vergangenheit hohe Kosten verursacht, die in keinem Verhältnis zur Höhe der Investition gestanden seien.