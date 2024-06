Ein an der Schweizer Börse kotiertes Unternehmen muss den Geschäftsbericht üblicherweise bis Ende April vorlegen. Ci Com hatte auch die bis Ende Mai von der SIX verlängerte Frist nicht einhalten können. Daraufhin setzte die Börsenbetreiberin den Handel mit den Aktien von Ci Com aus. Die Firma schreibt seit vielen Jahren Verluste.