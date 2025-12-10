Wachstumsperspektiven ab 2026

Für 2026 stellt das Unternehmen wieder organisches Wachstum in Aussicht. Das Management verweist auf eine «starke Projektpipeline wie noch nie zuvor» und die Integration zweier grosser europäischer A&D-Kunden in den Kundenstamm. Erste Umsätze aus diesen Projekten werden im kommenden Jahr erwartet, ab 2027 sollen die Erlöse daraus bei deutlich über 10 Millionen Franken liegen.