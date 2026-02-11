Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.
Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie gab im nachbörslichen Handel dennoch um knapp fünf Prozent nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe./he/so
(AWP)