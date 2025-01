Die Einfahrt nach Manhattan kostet nun Geld. Als erste Metropole in den USA hat New York in seiner staugeplagten City eine Fahrzeug-Maut eingeführt. Seit Sonntag wird für die meisten Autofahrer eine Gebühr von 9 Dollar erhoben - dies entspricht etwa 8,70 Euro. Es gibt einige Ausnahmeregelungen, etwa für Geringverdienende.