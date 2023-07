Zuletzt hatten die Papiere von Clariant deutlich Federn lassen müssen, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt hatten. Dies geht gleich auf eine Reihe von Gewinnwarnungen in der Branche zurück. So musste etwa Lanxess, Croda und Victrex ebenfalls ihre Prognosen senken. Die verhaltende operative Entwicklung dürfte schon in einem gewissen Umfang vorweg genommen sein, schreibt die ZKB in ihrem Kommentar.