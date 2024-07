Das Wachstum in den Bereichen Care Chemicals und Adsorbents & Additives habe den erwarteten Rückgang im Bereich Catalysts aufgefangen, so Clariant zum Quartalsverlauf. Care Chemicals wuchs dabei mit einem Plus in Lokalwährungen von 4 Prozent im zweiten Quartal noch etwas mehr als Adsorbents & Additives mit einem Plus von 2 Prozent. In der Geschäftsseinheit Catalysts brach der Umsatz hingegen um 18 Prozent ein.