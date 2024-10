Zuletzt harzte vor allem der Verkauf von Katalysatoren, die in der chemischen Industrie zum Einsatz kommen. Deren Verkauf sackte in Lokalwährungen um 14 Prozent ab, im dritten Quartal gar um 20 Prozent, wie Clariant erklärte. Etwas besser lief es in den Segmenten Care Chemicals (-1 Prozent) sowie Adsorbents & Additives (-2 Prozent).