Chance auf höhere Umsätze durch weniger Online-Kaufabbrüche

E-Commerce wird immer wichtiger. Komplizierte Abläufe an der digitalen Kasse wie das zeitaufwendige Ausfüllen von Adressdaten und Kartennummern erschweren den Kundinnen und Kunden jedoch den Bezahlvorgang. Dank Click to Pay mit Visa ist online bezahlen einfach, sicher und schnell. Ob auf Webseiten oder Apps am Laptop, Handy oder Tablet: Mit Click to Pay ersparen sich Kundinnen und Kunden das mühsame und wiederholte Eintippen der Kartenangaben.

Integration von Click to Pay mit Visa in wenigen Schritten

Konsumentinnen und Konsumenten aktivieren die digitale Check-out Lösung für Kredit- und Debitkarten mit einer einmaligen Registrierung. Danach entfällt das mühsame Eingeben der Kartennummer oder verschiedener Passwörter. Onlinezahlungen mit Kredit- oder Debitkarten durch Click to Pay mit Visa wird von verschiedenen internationalen Kartenanbietern unterstützt. Händlerinnen und Händler finden auf visaeurope.ch Informationen, wie sie Click to Pay in ihren Online-Shop integrieren können. Dadurch ist die Registrierung auch für Online-Shops schnell und unkompliziert.

Durch Click to Pay mit Visa bereits nach wenigen Klicks einfach, sicher und schnell im Online-Shop bezahlen Digitales Kauferlebnis vereinfachen im Online-Shop Als teilnehmender Online-Shop stellen Händlerinnen und Händler sicher, dass Kundinnen und Kunden oder auch Gäste mit der schnellen Check-out Lösung einfach bezahlen können. Für Click to Pay Transaktionen fallen keine zusätzlichen Gebühren von Visa an. Click to Pay bietet Händlerinnen und Händler so eine attraktive Möglichkeit, eine moderne User Experience in ihren Bezahlprozess einzubinden. Dank des mehrstufigen Sicherheitsverfahrens und der Token-Technologie können Kundinnen und Kunden geschützt online bezahlen.

Sind Sie interessiert?

Wenden Sie sich an Ihren Anbieter und nutzen Sie die unkomplizierte Check-out Lösung für Ihren Online-Shop. Mehr Informationen und wie Sie Click to Pay mit Visa in Ihren Online-Shop integrieren, finden Sie hier.