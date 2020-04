CO2-Schlucker: Sind Bäume Klima-Retter?

Wie viel Kohlendioxid (CO2) ein einzelner Baum exakt aus der Luft holt, ist schwer zu sagen. Die Art, das Alter, die Höhe und der Standort sind einige Faktoren, welche die Aufnahme des Treibhausgases beeinflussen. Genau genommen speichern die Bäume auch nur den Kohlenstoff (C). Den Sauerstoff (O2) setzen sie wieder frei. Der Kohlenstoff gelangt auf diesem Weg auch in Totholz und in den Boden.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hat eine Tabelle mit Schätzwerten über die CO2-Bindung einzelner Baumarten in Wäldern entwickelt. Eine allein stehende Fichte mit einer Höhe von 25 Metern und einem Durchmesser von 45 Zentimetern zieht in ihrem Leben demnach etwa 1800 Kilogramm CO2 aus der Luft. Das wird letztlich aber oft zu einem grossen Teil wieder freigesetzt, etwa, wenn der Baum vermodert oder verbrannt wird.

Wälder speichern langfristig gesehen Kohlenstoff, wenn der Zuwachs die Abholzung übersteigt. Gemäss der Umweltstiftung WWF speichern Wälder etwa die Hälfte des auf der Erde gebundenen Kohlenstoffs. Die Uno-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO schätzt sogar, dass Wälder das Potenzial haben, ein Zehntel aller zwischen 2000 und 2050 erwarteten CO2-Emissionen zu absorbieren.

Ja. Sogar einzelne Bäume haben etwa durch ihren Schattenwurf Einfluss auf das Mikroklima, also das Klima in ihrer Nähe. Wälder agieren sogar als wahrhafte Klimaregulatoren. Sie filtern Staub aus der Luft, setzen Sauerstoff frei und sorgen für Grundwasser. Zudem verdunsten Bäume über ihre Blätter viel Wasser, was die Umgebungsluft feuchter und kühler macht.

Als Holzlieferanten sind Bäume auch eine wichtige klimaschonende Ressource und Alternative zu fossilen Stoffen. Und: Je mehr Holz wir etwa für Möbel oder für den Bau von Häusern und anderen Dingen verwenden würden, desto länger ist auch der darin gebundene Kohlenstoff gespeichert. Wälder wirken sich aber nicht nur positiv auf das Klima aus, sie schützen uns auch vor Umweltkatastrophen wie Hochwasser, Lawinen oder Erdrutschen.

Nach Angaben der Umweltstiftung WWF tragen die Zerstörung und Degradation der weltweiten Wälder einschliesslich ihrer Böden zu etwa 15 Prozent zum weltweiten Treibhauseffekt bei.

Der Klimawandel hinterlässt auch im Wald seine Spuren: Seit Beginn einer deutschen Erhebung im Jahr 1984 war der Anteil der Bäume mit gesunden Kronen in Deutschland noch nie so gering wie im vorigen Jahr. Demnach sind bereits rund 180'000 Hektar Wald abgestorben. Die anhaltende Dürre in den Vegetationszeiten habe verbreitet zum vorzeitigen Abfallen der Blätter geführt, heisst es.

Das kommt darauf an, wo. Für Aufsehen sorgte im vergangenen Sommer eine Studie im Fachjournal "Science". Darin schlugen Forscher von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich vor, weltweit 900 Millionen Hektar Land aufzuforsten und so 25 Prozent des Kohlendioxids aus der Atmosphäre zu binden. Andere Forscher warfen der Gruppe vor, das Potenzial der Bäume überbewertet und Gefahren unterschätzt zu haben.

Denn auch Grasland, Savannen, Torfmoore und Buschland binden CO2 im Boden. Sie mit Bäumen zu bepflanzen, dürfte deshalb nicht den gewünschten Effekt haben und bestehende Ökosysteme gefährden, erklärte ein Team um den Ökologen Joseph Veldman von der Texas A&M University in den USA. Mancherorts trügen Bäume durch das im Vergleich zu Schnee oder Gras geringere Rückstrahlvermögen gar zur Erderwärmung bei.

(SDA)