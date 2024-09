Um die eigenen Aktionäre von der Eigenständigkeit zu überzeugen, brauche die designierte neue Chefin Bettina Orlopp eine aggressivere Strategie. Daher könne die Commerzbank selbst als Käufer in der Konsolidierung am Markt auftreten und so in die Offensive kommen, hiess es weiter. Bereits im Oktober erwartet die Commerzbank demnach erste Vorschläge.