Weil die Nachfrage nach Transporten auf See mit drei bis vier Prozent langsamer wächst, dürfte der Trend längerfristig verhindert, dass die Preise - im Branchenjargon Frachtraten - erneut so stark ansteigen, wie während der Pandemie. «Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird sich im Jahr 2024 noch verstärken», so Rasmussen. «Anhaltende Störungen im Roten Meer, die die Schiffe zwingen, über das Kap der Guten Hoffnung zu fahren, könnten das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage jedoch wiederherstellen.» Allerdings sollen Bimco zufolge in den Jahren 2025 und 2026 weitere 3 Millionen TEU ausgeliefert werden, «und wenn das Recycling nicht erheblich zunimmt, dürfte das Marktungleichgewicht zurückkehren, sobald die Situation im Roten Meer gelöst ist»./kf/DP/men