Das Ergebnis des dritten Quartals zeige, «dass sich der Containerumschlag im Hamburger Hafen in einem Erholungsprozess befindet», bilanzierte der HHM-Vorstand Axel Mattern. «Mit Blick auf die Häfen der Nordrange werden wir der einzige Hafen sein, der im dritten Quartal ein positives Ergebnis beim Containerumschlag vorlegen kann. Entsprechend können wir so Marktanteile gewinnen.» Die im Hafenjargon sogenannte Nordrange umfasst die wichtigen Seehäfen an der Nordsee, darunter auch die beiden grossen Hamburg-Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen.