Corona-Krise hat zahlreiche neue Wortschöpfungen hervorgebracht

Kein anderes Thema hat den Wortschatz 2020 so stark geprägt wie die Corona-Krise. Zu diesem Schluss kommt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim. Das Institut hat am Montag die aktuellen Ergänzungen im Wortschatz präsentiert. Wie in vielen Bereichen, so sticht die Pandemie auch in der Sprache des nun endenden Jahres hervor.